【俄烏開戰】美向德出售Ｆ－３５戰機，用於支援北約核威懾力量

《經濟通通訊社２９日專訊》美國國務院批准向德國出售多達８４億美元的軍火，包括Ｆ－

３５隱形戰機，並指德國是維持歐洲政治經濟穩定的重要力量。

國務院在聲明中沒有指明俄烏戰爭，但強調對德軍售有助於支持美國對歐洲的外交和國家安

全政策。聲明同時指，為德國戰機更新換代有助於支援北約的核威懾力量。（ｊｆ）





