【外圍經濟】法國第二季ＧＤＰ按季增長０﹒５％，優於出市場預期

《經濟通通訊社２９日專訊》法國第二季ＧＤＰ按季增長０﹒５％，超出市場預期的增長
０﹒２％，主要得益於出口增長。貿易出口增加０﹒８％，資本投資增加０﹒５％，但國內消費
和政府支出均下跌０﹒２％。
另一方面，法國總統馬克龍周四（２８日）在巴黎接見到訪的沙特阿拉伯王儲薩勒曼，雙方料討
論了石油生產問題。（ｊｆ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|FOCUS29/07/2022
【FOCUS】中美通話彈舊調 交鋒「建設性」無蹤
|財經熱話29/07/2022
【8月展望】連敬涵料港股8月受累兩因素 19000點見支持
|財經熱話29/07/2022
中期盈利倒退惟疫後復甦可期 百勝中國逆市造好
|財經熱話29/07/2022
《午市前瞻》市場憂慮科網股被逼拆骨風險 太航現價入博財息兼收
|財經熱話29/07/2022
【阿里螞蟻分家】阿里半日曾瀉6% 溫鋼城解讀影響派止蝕策略
|中國故事29/07/2022
【上海特寫】疫情考驗在滬外企 市場巨大不言放棄
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰