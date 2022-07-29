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29/07/2022 14:26

【外圍經濟】法國第二季ＧＤＰ按季增長０﹒５％，優於出市場預期

　　《經濟通通訊社２９日專訊》法國第二季ＧＤＰ按季增長０﹒５％，超出市場預期的增長
０﹒２％，主要得益於出口增長。貿易出口增加０﹒８％，資本投資增加０﹒５％，但國內消費
和政府支出均下跌０﹒２％。
另一方面，法國總統馬克龍周四（２８日）在巴黎接見到訪的沙特阿拉伯王儲薩勒曼，雙方料討
論了石油生產問題。（ｊｆ）

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