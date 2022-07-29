  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/07/2022 15:56

【外圍經濟】西班牙ＧＤＰ按季增１﹒１％，通脹達歷史高位

　　《經濟通通訊社２９日專訊》西班牙第二季ＧＤＰ按季增１﹒１％，前值０﹒２％，遠高於
市場預期的０﹒４％，主要原因是家庭消費增加３﹒２％，前值減少２％。
　　不過，該國７月ＣＰＩ按歐盟調和標準，錄得破歐盟紀錄高位，按年升１０﹒８％，前值
１０％。按西班牙國家標準亦上漲１０﹒８％，前值１０﹒２％，是１９８４年９月以來升幅最
大。推動物價上漲的主要原因是食品、非酒精類飲品及電費飆升。（ｊｆ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話29/07/2022
太航績優兼派息大增股價飆近一成　仲有哪些航運股值博？
人氣文章財經熱話29/07/2022
【匯控預測】分析料匯控中期稅前利潤跌逾兩成　或不會進一步回購
人氣文章FOCUS29/07/2022
【FOCUS】中美通話彈舊調 交鋒「建設性」無蹤
人氣文章財經熱話29/07/2022
【8月展望】連敬涵料港股8月受累兩因素　19000點見支持
人氣文章財經熱話29/07/2022
中期盈利倒退惟疫後復甦可期　百勝中國逆市造好
人氣文章財經熱話29/07/2022
《午市前瞻》市場憂慮科網股被逼拆骨風險 太航現價入博財息兼收
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金