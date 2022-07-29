【外圍經濟】西班牙ＧＤＰ按季增１﹒１％，通脹達歷史高位

《經濟通通訊社２９日專訊》西班牙第二季ＧＤＰ按季增１﹒１％，前值０﹒２％，遠高於
市場預期的０﹒４％，主要原因是家庭消費增加３﹒２％，前值減少２％。
不過，該國７月ＣＰＩ按歐盟調和標準，錄得破歐盟紀錄高位，按年升１０﹒８％，前值
１０％。按西班牙國家標準亦上漲１０﹒８％，前值１０﹒２％，是１９８４年９月以來升幅最
大。推動物價上漲的主要原因是食品、非酒精類飲品及電費飆升。（ｊｆ）
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