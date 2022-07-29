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即市新聞

29/07/2022 09:04

【虛幣世界】市場憧憬加息放慢，加密貨幣造好

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美國公布新一季經濟數據，其中ＧＤＰ連續兩個季度萎縮，意
味美國經濟陷入技術性衰退，但市場則憧憬這可迫使聯儲局減慢加息步伐，甚至可暫停加息，隔
晚美股造好。
　　加密貨幣一同抽升，比特幣貼近２４０００美元水平，以太幣則突破１７００美元．
Ｏａｎｄａ美洲高級市場分析師Ｅｄｗａｒｄ　Ｍｏｙａ表示，在美國經濟連續第二次收縮之後
，風險偏好正在回升，這增加了美聯儲可能在９月的政策會議上尋求以更溫和的步伐收緊政策的
可能性。但他也提出了警告，寫道儘管風險資產的反彈對加密貨幣有利，但如果股票市場突然急
跌，交易者不應感到驚訝。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２３８８３﹒５７元（美元．下同），升０﹒１６％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１７２６﹒０８元，升０﹒０９％；艾達幣報
０﹒５２３６元，升２﹒０５％；瑞波幣報０﹒３７４６元，升０﹒２１％。（ｕｌ）
　
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