【虛幣世界】市場憧憬加息放慢，加密貨幣造好

《經濟通通訊社２９日專訊》美國公布新一季經濟數據，其中ＧＤＰ連續兩個季度萎縮，意

味美國經濟陷入技術性衰退，但市場則憧憬這可迫使聯儲局減慢加息步伐，甚至可暫停加息，隔

晚美股造好。

加密貨幣一同抽升，比特幣貼近２４０００美元水平，以太幣則突破１７００美元．

Ｏａｎｄａ美洲高級市場分析師Ｅｄｗａｒｄ Ｍｏｙａ表示，在美國經濟連續第二次收縮之後

，風險偏好正在回升，這增加了美聯儲可能在９月的政策會議上尋求以更溫和的步伐收緊政策的

可能性。但他也提出了警告，寫道儘管風險資產的反彈對加密貨幣有利，但如果股票市場突然急

跌，交易者不應感到驚訝。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２３８８３﹒５７元（美元．下同），升０﹒１６％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１７２６﹒０８元，升０﹒０９％；艾達幣報

０﹒５２３６元，升２﹒０５％；瑞波幣報０﹒３７４６元，升０﹒２１％。（ｕｌ）



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