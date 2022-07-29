【月結－息魔夾擊】聯儲局再度大幅加息，恒指兩萬關忐忐忑忑

《經濟通通訊社戚朗軒、余穎恒２９日專訊》７月恒指走勢偏軟，先有市監局就《反壟斷法

》對多隻科網股開罰，隨後傳出騰訊（００７００）、比亞迪（０１２１１）及阿里巴巴

（０９９８８）等大藍籌遭大股東減持，令市場對科網股信心轉弱；加上月中後期爆出內地爛尾

樓業主斷供風波，內房股物管股跌跌不休，拖累恒指下半月無力突破２１０００阻力水平。

７月最後一星期市場消息洶湧而至，中央計劃成立規模高達３０００億人民幣基金支援出險

房企，同時擬透過銀行向房企批出共逾萬億貸款。隨後美國宣布加息０﹒７５厘並預告９月可能

繼續大幅加息，但之後可能減慢加息步伐，昨天美國最新公布第二季ＧＤＰ按季收縮０﹒９％，

證實經濟陷入技術性衰退。



＊葉尚志：油價與通脹回落，白宮不急於取消關稅＊



國家主席習近平２８日晚上應約與美國總統拜登通電話，對話主要圍繞台海問題，而事前市

場關注的關稅議題則未有著墨，市場普遍認為通話對市場影響輕微。第一上海證券首席策略師葉

尚志向《經濟通通訊社》表示，兩國領導人會面一直都以拜登為主導，中國較為被動，事前已預

期此次談話僅為美國國會中期選前爭票之舉，並未會有實際成果。至於未有談及減關稅，他指出

白宮削減關稅的誘因源於高通脹，但近期油價下跌，各項大宗商品價格亦同告回落，已有跡象顯

示通脹已經見頂，故美國並未急需削減關稅。

葉尚志指，通脹問題是拜登中期選的一大難關，如今油價回落，拜登的選票壓力亦有所降低

，暫未再會推動取消關稅。而油價方面，他指出自俄烏開戰以來，推升油價因素都是供應短缺問

題；但影響油價因素亦包括需求，現時美國ＧＤＰ收縮，加上中國疫情反覆，供應短缺但需求下

降同樣不利油價，現時油價跌勢就是由於需求收縮。葉尚志以俄烏戰事引發供應憂慮，油價以

９３美元水平為界，指若油價跌穿９３美元，便可以理解為需求下降擔憂已蓋過供應緊張因素。

他指，油價會否跌穿９３美元還看市場對經濟衰退的憂慮，但他個人預期油價於今季大有機會跌

穿９３美元。

葉尚志較看好中國經濟復甦，他指「三頭馬車」等經濟數據於５、６月時已轉趨穩定，將較

有能力逐步向好；美國方面則預期聯儲局９月較大機會加息半厘，未來應關注當地零售銷售數據

，以反映通脹回落後的消費情況及觀察經濟收縮速度，用以判斷聯儲局的加息幅度。



＊較看好美團業績＊



葉尚志預期８月恒指走勢將反覆向好，提到雖然目前市場觀望氣氛濃厚，但恒指一直處於低

估值水平，有望吸引資金進場。此外，內地維持適度寬鬆政策，亦為大市提供支持。他預期恒指

於是２００００點上下會有一定支持力度，但主要仍要看市場氣氛。

由於內地於第二季期間多次進行防疫封控，市場普遍看淡港股８月份業績期，但葉尚志指現

時市場普遍對科技股預期下降之時，若業績好過預期便能借勢炒起。葉尚志指ＡＴＭ當中較為看

好美團（０３６９０）業績，指於第二季期間多次出現利好消息如消費券等，外賣業務能夠維持

表現，故對美團業績較有信心。但中長線他看好騰訊，指其「視頻號」的變現能力有望於本年餘

下時間逐步加快，長線而言，對於元宇宙的投入亦較同行佔有優勢。



＊黃偉康：中概股審計分歧難解決＊



中美持續就審計監管分歧進行談判，美國證券交易委員會（ＳＥＣ）主席Ｇａｒｙ

Ｇｅｎｓｌｅｒ表示，為免在美上市中概股被除牌，美國和中國官員必須「很快」就獲取中國公

司審計底稿達成協議，並表示美國議員若表決通過目前正審議中的法案，除牌時間表可能由

２０２４年提前到２０２３年。

安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，中美雙方均想談判，因為中概股

除牌將會令部分基金投資組合有損失，影響雙方利益。不過，他認為涉及敏感數據的中概公司數

目多，雙方均基於安全考量遲遲未達成共識，除非兩國能提升互信程度，否則難以在１１月中概

公司遞交審計報告的期限前解決問題。

另外，針對中央對中概科技股的監管問題，黃偉康認為早前官方就《反壟斷法》監管，對部

分科網企業罰款規模不大，科網監管的最壞時期已過，惟內地經濟持續疲弱，令科網企業經營困

難，收入難以有龐大增長，已削弱市場對科網股盈利預測，加上騰訊、阿里巴巴等大型科網股先

後遭大股東減持，進一步打擊市場信心，科網股前景未明朗，將影響大市走勢。



＊聯儲局或年底或停加息＊



美國聯儲局本周四宣布加息０﹒７５厘，符合市場預期。聯儲局主席鮑威爾表示，隨著貨幣

政策立場進一步收緊，相信未來的加息步伐將會減慢。黃偉康表示，疫情逐步向好，油價近期有

所回落，而美國６月及７月核心ＣＰＩ亦按月下跌，相信物價會較此前下降，通脹壓力緩和下，

聯儲局今年內未必會再擴大加息幅度。他預期，當局接下來會持續加０﹒２５至０﹒５厘息，並

可能在年底暫停加息。

大市走勢方面，黃偉康指港股目前無特別利好或利淡的消息，同時要面對內房債務、科網企

業裁員、疫情通關等問題，Ａ股近期表現一般，令市場難有憧憬，更莫說在股市投入大量資金。

他預期，恒指８月走勢會較悶，而５月２６日低位１９８００不容有失，並料在２１０００有阻

力。

