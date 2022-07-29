【月結－斷供風波】３千億基金為本救樓市，高息內銀股低位可部署

《經濟通通訊社戚朗軒、余穎恒２９日專訊》內房問題愈爆愈大，先前「恒大風暴」引發的

債務危機尚未解決，今個月更有斷供爛尾樓事件。中央推出３０００億人民幣房地產基金救火，

內房股能否重現曙光？另外，持續炎熱的天氣導致內地供電緊張，有哪隻電力股可吼？車股今個

月「開倒車」，「蔚小理」是時候買入了？專家會與大家逐一分析！



＊葉尚志：內銀有能力借款予房企解危機＊



內地斷尾樓業主斷供風波自江西景德鎮發起，再度引發市場對內房資金緊絀憂慮，更同時擔

心業主發起斷供會禍延內銀。國務院日前批准成立規模高達３０００億人幣房地產基金支援出險

房企，同時擬向銀行批出２０００億人幣低息貸款，希望能撬動銀行向房企合共借貸１萬億人幣

以助完成爛尾樓盤。葉尚志強調現時涉及斷供風波的樓盤規模不算太大，合共總額約為５０００

億人幣，認為事件仍處於可控範圍之內。他提到，中央政策多數是防患於未然，現時聚焦保交樓

的目標亦是解決事件的關鍵。

葉尚志又指，房地產行業一直處於整頓階段，行業發展二十多年以來都出現許多潛在問題，

現時雖然好像一時間爆出多個問題，但其實都是過往積累下來的，如今只是問題逐一浮現而已，

是整頓的必經階段，而目前情況已較年前為佳，逐步趨向穩定。

部署方面，他預期小型房企將無可避免要遭併購，穩陣投資者投資內房股宜選擇國企或大型

穩健民企股份，如越秀（００１２３）、潤地（０１１０９）及萬科（０２２０２）；另外可按

個人風險偏好博入波幅較大的民企股份，但須留意相關風險。

內銀股受斷供風波拖累向下，但葉尚志提到現時內銀體系絕對能夠承受相關風險，即使要借

出萬億人幣亦不會造成太大負擔；維持建議於低位時部署高息內銀股，如建行（００９３９）、

農行（０１２８８）、中信銀行（００９９８）等。



＊黃偉康：電力股可留意潤電、中國電力＊



踏入夏天，內地多個省份天氣持續炎熱，超過１３省市曾發出高溫橙色預警，其中浙江南部

、福建中東部、江西中部等地，氣溫可達４０度以上。

早前有內地傳媒報道，當前正處於迎峰度夏能源保供的重要階段，隨著夏季冷負荷不斷釋放

，全社會用電需求將繼續攀升，用電高峰期間電力供需將呈現「緊平衡」狀態，電力平衡仍面臨

較大壓力。

安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，中央控制煤價方面較好，令近期

煤價走勢較穩定，減少電力公司的成本壓力，加上受近期天氣因素影響，用電需求大增，對電力

股較正面。他又提到，內地製造業仍未復甦，電力股在８月能否進一步上升，視乎工業生產用電

需求能否提升。

當中，黃偉康較留意潤電（００８３６）及中國電力（０２３８０），前者因近期煤價轉趨

穩定，相信會對公司營運帶來改善，後者在新能源的佔比較多，受煤價波動走勢的影響較小。至

於龍源電力（００９１６），他指公司在風電有一定佔比，惟近期受炎熱天氣影響，風電場的運

行或受影響，以至股價在７月份表現持續弱勢，並不建議投資者買入。



＊比亞迪３００元料有阻力＊



汽車股在７月有較大回調，當中「蔚小理」今個月累計跌幅頗大，小鵬（０９８６８）回調

幅度逾２０％，理想（０２０１５）、蔚來（０９８６６）單月亦跌逾１０％。

事實上，蔚來早前曾發生試車意外，令試車員傷重不治，近日又有理想Ｌ９交付前出現兩次

試駕事故，理想ＯＮＥ更被爆行駛中出現故障。黃偉康表示，汽車股由５月中旬開始狂升，多隻

車股在６月中更破位，升幅太誇張，出現較大回調屬正常，相信接二連三的車款出現問題，對「

蔚小理」的營運影響輕微。

他提到，小鵬有向其他企業提供電動車，過去銷售數字亦可觀，疊加汽車補貼等利好政策，

有望令業績向好，目前回調至接近５月中旬反彈浪的起步點已有一定值博率。

另外，比亞迪（０１２１１）今個月盛傳遭「股神」巴菲特減持，股價曾單日急挫逾１１％

。黃偉康表示，比亞迪除了受減持消息拖累外，主要對手寧德時代宣布有新的電池技術，吉利更

布局電池產業鏈，令比亞迪在電池業務的競爭加劇，股價要突破３００元並不容易，短期料在

２６０至３００元上落。

