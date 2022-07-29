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29/07/2022 17:44

【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒９億人幣，買騰訊沽美團

　　《經濟通通訊社２９日專訊》今日恒指高開２４點，報２０６４７點。最高升２４點報
２０６４７點，最低跌５７２點報２００５０點。恒指收報２０１５６點，跌４６６點或
２﹒２６％。
　　按額度計算，北水全日淨流入７﹒９億元人民幣，減少３１﹒９％。北水淨買入最多的個股
依次是騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、新東方在綫（０１７９７）；淨賣
出最多的依次是美團（０３６９０）、快手（０１０２４）、藥明生物（０２２６９）。
　　主板成交１２９６﹒４１億元增加４３﹒７％。其中港股通成交２８４﹒７億元，佔總成交
２２％。
　
＊外賣平台食品安全問題受關注＊
　
　　近日，主打低價外賣的美團「拼好飯」入駐商家因食品安全問題被媒體曝光，事件反映外賣
送餐平台對商家資質審核不嚴、對商家低價惡性競爭管理引導不夠等問題。杭州市場監管局２８
日公布，已約談美團、餓了麼等外賣送餐平台，要求相關平台落實食品安全管理責任、嚴禁餐飲
商家低價惡性競爭。
　　杭州市監局表示，外賣平台將食品安全問題與老百姓的生命健康安全息息相關，外賣平台要
把食品安全問題放在重中之重；低價惡性競爭往往伴隨潛在的食品安全問題，餐飲行業要進一步
規範經營秩序，嚴格禁止惡性競爭，更不允許低價傾銷擾亂市場秩序。
　　騰訊控股跌４﹒３６％報３０６﹒８元，北水淨買入１２﹒８億元；小米集團跌５﹒０８％
報１２﹒３４元，北水淨買入２﹒２億元；新東方在綫跌１﹒４％報２１﹒１元，北水淨買入
１﹒６億元。
　　美團跌６﹒２２％報１７６﹒３元，北水淨賣出９﹒３億元；快手跌７﹒１１％報７９元，
北水淨賣出５﹒２億元；藥明生物跌３﹒１２％報７４﹒５５元，北水淨賣出４﹒１億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　１２﹒８３
　　小米集團　　（０１８１０）　　　　　　２﹒１５
　　新東方在綫　（０１７９７）　　　　　　１﹒６４
　　李寧　　　　（０２３３１）　　　　　　１﹒００
　　碧桂園服務　（０６０９８）　　　　　　０﹒３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－９﹒３４
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　－５﹒２３
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　－４﹒１２
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－２﹒２７
　　泡泡瑪特　　　（０９９９２）　　　　　－１﹒８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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