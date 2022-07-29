【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒９億人幣，買騰訊沽美團

《經濟通通訊社２９日專訊》今日恒指高開２４點，報２０６４７點。最高升２４點報
２０６４７點，最低跌５７２點報２００５０點。恒指收報２０１５６點，跌４６６點或
２﹒２６％。
按額度計算，北水全日淨流入７﹒９億元人民幣，減少３１﹒９％。北水淨買入最多的個股
依次是騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、新東方在綫（０１７９７）；淨賣
出最多的依次是美團（０３６９０）、快手（０１０２４）、藥明生物（０２２６９）。
主板成交１２９６﹒４１億元增加４３﹒７％。其中港股通成交２８４﹒７億元，佔總成交
２２％。
＊外賣平台食品安全問題受關注＊
近日，主打低價外賣的美團「拼好飯」入駐商家因食品安全問題被媒體曝光，事件反映外賣
送餐平台對商家資質審核不嚴、對商家低價惡性競爭管理引導不夠等問題。杭州市場監管局２８
日公布，已約談美團、餓了麼等外賣送餐平台，要求相關平台落實食品安全管理責任、嚴禁餐飲
商家低價惡性競爭。
杭州市監局表示，外賣平台將食品安全問題與老百姓的生命健康安全息息相關，外賣平台要
把食品安全問題放在重中之重；低價惡性競爭往往伴隨潛在的食品安全問題，餐飲行業要進一步
規範經營秩序，嚴格禁止惡性競爭，更不允許低價傾銷擾亂市場秩序。
騰訊控股跌４﹒３６％報３０６﹒８元，北水淨買入１２﹒８億元；小米集團跌５﹒０８％
報１２﹒３４元，北水淨買入２﹒２億元；新東方在綫跌１﹒４％報２１﹒１元，北水淨買入
１﹒６億元。
美團跌６﹒２２％報１７６﹒３元，北水淨賣出９﹒３億元；快手跌７﹒１１％報７９元，
北水淨賣出５﹒２億元；藥明生物跌３﹒１２％報７４﹒５５元，北水淨賣出４﹒１億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） １２﹒８３
小米集團 （０１８１０） ２﹒１５
新東方在綫 （０１７９７） １﹒６４
李寧 （０２３３１） １﹒００
碧桂園服務 （０６０９８） ０﹒３０
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） －９﹒３４
快手 （０１０２４） －５﹒２３
藥明生物 （０２２６９） －４﹒１２
中國海洋石油 （００８８３） －２﹒２７
泡泡瑪特 （０９９９２） －１﹒８６
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