【夜期時段】即月期指最新報２００９７點，升３點，低水６０點

《經濟通通訊社２９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２００８３點，跌１１點，低水

７４點，最新報２００９７點，升３點，低水６０點，合約成交３８６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６８７７點，跌３點，低水８點，最新報６８７８點，跌２

點，低水７點，合約成交２７１張。

