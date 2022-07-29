【企業盈警】陽光紙業（０２００２）料中期純利跌３５至５５％

《經濟通通訊社２９日專訊》陽光紙業（０２００２）發盈警，預期截至今年６月底止六個

月，純利較２０２１年同期錄得下降約３５％至５５％。

集團指，期內純利下跌主要是由於廢紙、木漿、煤炭等大宗材料價格上漲，推高公司採購成

本，導致毛利及毛利率下降；受新冠肺炎影響，運輸成本上升，導致公司分銷及銷售開支增加；

及中國房地產市場低迷及區域性新冠肺炎爆發導致合夥企業產生虧損而令盈利受損。（ｓｌ）

