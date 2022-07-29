【匯控預測】分析料匯控中期稅前利潤跌逾兩成，或不會進一步回購

《經濟通通訊社記者吳仲賢２９日報道》匯控（００００５）將於下周一（８月１日）公布

中期業績。市場預期匯控今年上半年列賬基準除稅前利潤介乎７９﹒４億至８１﹒７億（美元．

下同），較去年同期１０８﹒３９億元，按年下跌２４﹒６％至２６﹒８％。單計第二季，預計

列帳基準稅前利潤錄約３８億至３９億元，較去年同期５０﹒３９億元，按年跌２２﹒６％至

２４﹒６％。

據《彭博》綜合券商預測，單計第二季，集團經調整稅前利潤介乎３２﹒５２億至

４４﹒９３億元，較去年同期５５﹒６億元，按年跌１９﹒２％至４１﹒５％，中位數為約

３５﹒６５億元，按年跌３５﹒９％。以此計算，料上半年經調整稅前利潤約９１﹒２５億元，

較去年同期１１９﹒５億元，按年跌２３﹒６％。



＊次季預期信貸損失撥備拖累盈利表現，料派中期息７至８美仙＊



凱基亞洲投資策略部主管溫傑接受《經濟通通訊社》訪問時表示，預期匯控中期業績表現將

會「幾差」，預期在加息環境下，該行的利息收入將會錄得按年及按季增長，但在其他收入方面

，如佣金收入，則擔憂或出現明顯倒退，因市況波動，來自俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場

業務或未能「賺咁多」，而今年第二季不少本港銀行分行亦要關閉，故料理財產品銷售方面將錄

大顯倒退，將拖累匯控其他收入的表現，料其收入變化不大或錄輕微升幅。

他指出，市場預期匯控第二季預期信貸損失（ＥＣＬ）將錄７至８億美元的撥備，故即使其

收入持平增長，料上述撥備將會影響其列帳基準稅前利潤的表現，預期匯控的營運成本也會上升

，料第二季匯控列帳基準稅前利潤錄約３８億至３９億美元，按年將錄逾兩成跌幅，預期中期派

息７仙至８美仙，認為匯控難以大增派息，「但派得少過舊年又好難解釋」，而市場亦關注其普

通股權一級資本率（ＣＥＴ１）的情況，認為匯控未必能作出進一步的回購。



＊分拆亞洲業務將減少匯控自身資產規模及盈利＊



對於中國平安（０２３１８）要求匯控考慮以分拆亞洲業務獨立上市等方式改善回報，他表

示，儘管匯控把業務焦放在亞洲，但認為匯控不可能作上述分拆，除了匯控管理層早前已表示不

會作上述分拆外，指匯控的賣點為全球化，分拆將使匯控失去全球布局的優勢，而且匯控規模龐

大，分拆將需要不少時間及成本，亦認為分拆亞洲業務將減少匯控自身的資產規模及盈利，或使

其信貸評級受到影響，有可能使旗下的債券也受到影響，形容為「牽一髮而動全身」。

他續指，平保的舉動很正常，因亞洲業務的股本回報率（ＲＯＥ）較高，分拆這部分業務上

市將會帶動估值上升，亦認為匯控短時間內不會再提遷冊，預期短期內匯控股價將會跟隨大市走

勢，「無乜方向」，因為其業績乏善可陳及預期缺乏回購動作等，對股價不會有太過利好或正面

消息。



＊匯控或未能進一步回購股份＊



多家券商均預測匯控上半年列賬基準除稅前利潤跌約２５％，其中，高盛估計匯控半年列賬

基準除稅前利潤按年跌２５％至８０﹒９億元，列賬基準收入為２５１﹒５億元，按年跌２％。

次季淨利息收入料升１０％，而季內淨息差將按季擴闊９點子，較首季的按季擴闊７點子加快。

另外，摩根士丹利表示，基於匯率的影響，預計匯控第二季普通股權一級資本率

（ＣＥＴ１）將低於１４％，料為１３﹒７％，亦不預期再公布進一步回購股份。該行估計匯控

上半年匯控列賬基準除稅前溢利８１﹒７４億元，按年跌２４﹒６％，而第二季淨利息收入料升

逾９％至７２億元。

