【企業盈警】泰和小貸（１９１５）料中期盈轉虧最多４５０萬人幣

《經濟通通訊社２９日專訊》泰和小貸（０１９１５）發盈警，預期上半年錄得介乎約
２５０萬至４５０元人民幣的稅後虧損，而去年同期錄得稅後溢利約１４８０萬元人民幣。期內
盈轉虧主要歸因於２０２２年上半年疫情對當地經濟持續的影響，公司貸款業務的貸款減值損失
增加，以及子公司業務的拓展和推廣費用增加所致。（ａｃ）
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