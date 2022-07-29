【企業盈警】泰和小貸（１９１５）料中期盈轉虧最多４５０萬人幣

《經濟通通訊社２９日專訊》泰和小貸（０１９１５）發盈警，預期上半年錄得介乎約

２５０萬至４５０元人民幣的稅後虧損，而去年同期錄得稅後溢利約１４８０萬元人民幣。期內

盈轉虧主要歸因於２０２２年上半年疫情對當地經濟持續的影響，公司貸款業務的貸款減值損失

增加，以及子公司業務的拓展和推廣費用增加所致。（ａｃ）

