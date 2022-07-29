【企業盈警】伊登軟件（１１４７）料中期除稅後純利跌最多６５％

《經濟通通訊社２９日專訊》伊登軟件（０１１４７）發盈警，預期上半年之除稅後純利將
較去年同期之除稅後純利約１６００萬元人幣減少介乎約６０％至６５％。該期間之除稅後純利
大幅減少，主要由於疫情再次爆發令防疫限制收緊，導致收益減少；及集團加大力度提高其業務
於中國之市場份額，從而使銷售相關人員成本上升所致。（ａｃ）
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