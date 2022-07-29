【國安立法】港府強烈反對歐盟對國安法的不實評論

《經濟通通訊社２９日專訊》香港政府強烈反對歐洲聯盟委員會（歐盟）發言人就公民及政

治權利所發出的聲明，強調制定《港區國安法》是為了讓香港居民重新享有權利和自由，並迅速

和有效地恢復穩定和安全，重申頒布《港區國安法》符合國際上維護國家安全的做法。

政府發言人強烈反對歐盟有關香港實施《港區國安法》和香港一般狀況的無端批評和不實評

論。《港區國安法》第四條清晰訂明，香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權，而《港區國

安法》第五條明確訂明就危害國家安全犯罪採取執法行動時，必須堅持法治原則。香港執法部門

根據證據、嚴格依照法律，以及就有關的人士或單位的行為而就《港區國安法》和其他法律採取

執法行動，與其政治立場或背景無關。

發言人又指，自香港回歸祖國以來，特區政府一直堅定維護受到《基本法》和《香港人權法

案》保障的新聞、言論、集會和結社自由，又強調香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，

是一個在「一國兩制」下享有高度自治權、直轄於中央人民政府的地方行政區域，再次敦促歐盟

停止借香港事務干預國家內政。（ｈｙ）

