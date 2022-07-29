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29/07/2022 16:39

【新冠肺炎】本港新增４８８４宗確診，再多５名患者死亡

　　《經濟通通訊社２９日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增
４８８４宗新冠肺炎確診，本地個案４６９６宗，包括１７５１宗核酸檢測陽性，２９４５宗快
測經覆檢陽性，另有１８８宗輸入個案，當中７９宗在機場發現，９０宗在檢疫酒店發現，１９
宗離開檢疫酒店後確診。
　　輸入個案來自４０個地方，６個地方有１０宗或以上個案，３０宗來自英國，１７宗來自新
加坡，１６宗來自印度，１５宗來自澳洲，１５宗來自菲律賓，１４宗來自美國。
　
＊新增５名死者年齡介乎５５至８８歲＊
　
　　醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，新增５宗死亡個案，涉４男１
女，年齡介乎５５至８８歲，１位來自院舍，１位已打３針。死者包括８８歲男患者，有肝硬化
，曾中風，無自理能力，７月２５日吐血、肚痛入院，發現肺化，核酸檢測陽性，情況惡化昨日
離世；６１歲男患者，懷疑肺癌，在家中不醒人事後離世，將轉介死因庭；８６歲男患者，血壓
高，脂肪高，曾中風，７月２０日入院後發現確診，當局處方口服藥，因吸入性肺炎情況惡化，
昨日離世；另一名患者有肺癌，已轉移手部，發現新冠確診後作紓緩性治療，因癌症發炎離世；
５５歲女患者懷疑從高處墮下，送往急症室後離世，將轉介死因庭。
　
＊２２個月大女嬰仍危殆＊
　
　　關慧敏表示，２２個月大女嬰仍然危殆，女嬰前日（２７日）開始發燒，晚上８時半家人將
她帶到北南丫診所求醫，飛行服務隊晚上９時抵達，並將她送往東區醫院。（ｈｙ）

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