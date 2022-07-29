【新冠肺炎】學校呈報３５１宗個案，３間學校個別班級須停課一周

《經濟通通訊社２９日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，學校呈報
３５１宗個案，分別來自２９０間學校，涉３０２名學生及４９名教職員。過去七日共１６１間
學校有兩宗以上確診個案。
當局建議３間學校個別班級停課一周，包括五旬節中學４Ａ班，３名學生確診；皇仁書院
４Ｃ班，３名學生確診；聖公會青山聖彼得堂山景邨幼稚園Ｋ３Ａ班，３名學生確診。（ｈｙ）
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