【企業盈警】聯想控股料中期純利按年跌４６﹒７％至６８％

《經濟通通訊社２９日專訊》聯想控股（０３３９６）預期，截至今年６月底止六個月，錄

得純利１５億元（人民幣．下同）至２５億元，按年跌４６﹒７１％至６８﹒０２％。

該集團指，純利下跌主要由於受全球宏觀經濟下行、全球貨幣政策收緊等諸多不利因素影響

，２０２２年上半年資本市場波動加劇，公司產業孵化與投資板塊的某些投資項目公允價值下降

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