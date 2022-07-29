【企業盈警】中國新城鎮（１２７８）料中期純利按年跌３８﹒４％

《經濟通通訊社２９日專訊》中國新城鎮（０１２７８）預期，截至今年６月底止六個月，

錄得純利７８００萬元（人民幣．下同），按年跌３８﹒４％。期內，集團經營收入上升，按年

增加３３５１萬元。

該集團指，純利減少主要由於去年同期發生預期信用損失轉回收益６３９０萬元，而今年上

半年未發生大額預期信用損失轉回。（ｈｙ）

