【企業盈警】濠江機電（０１４０８）料中期淨利潤按年跌六成

《經濟通通訊社２９日專訊》濠江機電（０１４０８）發盈警，預期截至今年６月底止六個

月的淨利潤，與截至２０２１年同期的２０８０萬元澳門元相比，會減少約６０％。

淨利潤下降原因是標項目的毛利率下降，由於市場競爭加劇，可投標的項目數量減少；私營

和公共部門對其項目進行更嚴格的成本控制；集團在２０２２年上半年保留現有員工而沒有裁員

。（ｓｌ）

