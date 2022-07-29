【美鷹加息】景順：或轉向較不激進政策，料美元貶值風險資產反彈

《環富通基金頻道２９日專訊》景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭發表關於聯

邦公開市場委員會上調政策利率的觀點。



＊強調依據每月數據決策，非盲目藉收緊政策遏通脹＊



聯邦公開市場委員會上調政策利率７５點子，與預測一致。主席鮑威爾在新聞發布會上強調

由前瞻性指引轉向依據每月數據決策，這可能被視為頗受市場歡迎的動向，因為這表示聯儲局並

非盲目倉促地透過收緊政策來控制通脹。聯儲局繼續努力克服困境，避免犯下政策錯誤，透過保

持低於潛力的增長而非經濟衰退來重新平衡供需，任務雖艱巨但並非不可完成。

整體而言，鮑威爾的評論可以說不如預期般強硬，他強調加息的影響尚未被完全消化，而且

聯邦公開市場委員會將針對增長、就業市場及通脹數據採取行動，這讓聯儲局有可能轉向採取較

不激進的收緊政策。



＊料９月加息５０點子隨後幅度大降，惟企業盈利降股市或再跌＊



聯儲局似乎在暗示他們目前正採取「前置式」加息，並且可能很快就暫緩加息，最快或於９

月份。預計９月份加息５０點子，隨後在今年最後兩個月加息幅度大大降低。６月份點陣圖目前

預計２０２２年底及２０２３年底的最終聯邦基金利率為３﹒４％及３﹒８％。

聯儲局的言論不及預期強硬，可能預示近期美元貶值，風險資產可能反彈。儘管持續減持美

國股票，原因是２０２２年企業盈利估計仍需下調，意味著股市或會再次下跌，當前估值變得愈

來愈吸引。在當前盈利引起的市場整合期間，近期可能會在低位震盪，但一旦聯儲局強硬態度軟

化的時機更加明朗（可能就在未來幾個月），市場承險意欲就會反彈。（ｗａ）

