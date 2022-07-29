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即市新聞

29/07/2022 10:03

【中概焦點】每日優鮮ＡＤＲ近腰斬，據報該公司停發員工薪水

　　《經濟通通訊社２９日專訊》每日優鮮昨日傳出公司解散消息，有員工指公司５－７月社保
未繳，部分員工工資未發放。隨後公司回應網絡傳言不實，公司並未「解散」。每日優鮮的美國
存託股票（ＡＤＲ）一度下跌４９％。
　　據英國《金融時報》報道，每日優鮮主管供應鏈管理的高管通知員工，因為預期中來自山西
東輝２億元的投資沒有到位，大多數員工將停止工作，公司無法發放６月和７月工資。
　　內媒《第一財經》引述每日優鮮員工表示，目前公司拖欠６月和７月的工資以及５月、６月
、７月的社保。對於公司陷入困境，該員工稱今年年初已有征兆。另外，２８日下午公司用飛書
語音會議通知後，沒有給員工反應時間就停用了飛書郵箱帳號。而在下午的會議中，公司高層都
沒有出席，僅有公司財務和人力負責人出面表示公司沒有收到之前２億元的投資到賬款，而公司
賬上沒有多餘的錢。
　　每日優鮮Ａｐｐ在２８日晚在北京、上海多地已無法下單，雖然仍有商品展示、可加入購物
車，但在結賬頁面出現「抱歉，本單購買的商品在當前地址下無貨」。
　　就解散傳聞，每日優鮮回應稱實現盈利的大目標下，公司對業務及組織進行調整。次日達、
智慧菜場、零售雲等業務不受影響。由於業務調整，部分員工離職，公司目前正積極尋求一切可
能的方案，最大限度保障員工權益。（ｄｗ）

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