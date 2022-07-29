【新冠肺炎】台?新增近２﹒３萬宗本土病例，增５７宗死亡病例

《經濟通通訊社２９日專訊》台灣疫情指揮中心今天（２９日）公布國內新增２２９８３例

本土個案及３０６例境外移入；新增１４０例中重症案例，確診個案中新增５７例死亡。

在新增中重症個案中，新增８例兒童多系統發炎症候群（ＭＩＳ－Ｃ）重症案例，年齡從２

歲到１１歲之間。（ｄｗ）

