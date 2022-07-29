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29/07/2022 09:23

【新冠肺炎】全國昨新增本土陽性４５０宗，連續第三日回落

　　《經濟通通訊社２９日專訊》全國昨日（２８日）新增本土確診及無症狀感染合計４５０宗
，連續第三日下降。國家衛健委公布，全國昨日報告新增確診病例１０９例。其中境外輸入病例
４９例，含９例由無症狀感染者轉為確診病例（山東４例，福建２例，四川２例，廣東１例）；
本土病例６０例（甘肅２１例，四川１６例，廣西１０例，山東５例，河南４例，廣東３例，上
海１例），含２３例由無症狀感染者轉為確診病例。無新增死亡病例。無新增疑似病例。
　　全國報告新增無症狀感染者４５５例，其中境外輸入６５例，本土３９０例（廣西１２１例
，甘肅１１２例，山東９３例，四川２９例，河南１７例，上海６例，江西４例，廣東３例，天
津２例，安徽１例，福建１例，雲南１例）。
　　上海衛健委公布，２８日上海新增本土新冠肺炎確診病例１例和無症狀感染者６例，均在隔
離管控中發現，無社會面新增病例。根據病例所涉及的區域，上海１個區域劃為中風險區。深圳
則新增４例病例。其中，３例在隔離觀察的密接人員排查中發現，１例在重點人員篩查中發現，
連續兩天社會面零新增斷纜。（ｗｌ）

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