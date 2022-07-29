【大國博弈】習拜通話削關稅未見提及，習警告台灣問題玩火必自焚

《經濟通通訊社２９日專訊》國家主席習近平２８日晚上應約同美國總統拜登通電話，中國
官媒形容雙方就中美關係及雙方關心的問題進行了坦率溝通和交流。此次通話長逾兩小時，台灣
成為雙方主要議題之一，至於外界關注美國會否削減對中國輸美商品徵收的關稅，白宮聲明就未
有提及。兩國元首同意保持聯繫，責成雙方工作團隊，繼續跟進在通話中討論過的內容，特別是
應對氣候變化及衛生安全。
有美國高層官員會後透露，拜登和習近平正尋求親自會晤。分析指，兩人最有可能在１１月
在印尼舉行的二十國集團峰會期間會晤。
＊習近平警告拜登在台灣問題玩火必自焚＊
此次中美元首的通話，雙方都確認有談到台灣問題，習近平警告拜登在台灣議題上玩火必自
焚。據《新華社》報道，習近平表示，中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，
堅決維護中國國家主權和領土完整是１４億多中國人民的堅定意志。民意不可違，玩火必自焚。
希望美方看清楚這一點。美方應該言行一致恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報。
根據《新華社》報道，拜登在對話中表示，願意重申美國的一個中國政策沒有改變，亦不會
改變，美方不支持台灣「獨立」；不過，白宮發出拜習對談紀要並沒有記載拜登說過這段話。
有美方資深官員表示，兩人就台灣問題坦率直接地交換意見，拜登向習近平強調，美國反對
兩岸任一方單方面改變現狀，以及美國對維持台海和平穩定的承諾，兩人亦談到美中在台灣問題
上存在分歧，有必要確保溝通管道暢通。
今次通話適逢傳出美國眾議院議長佩洛西計劃訪問台灣。中國外交部發言人趙立堅強調，中
方近期已多次向美方表明，堅決反對佩洛西訪台的嚴正立場。國台辦亦發表了聲明，國防部發言
人表示，如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力
干涉，及台獨分裂圖謀，中國人說到做到。
＊習：違背規律搞脫勾斷鏈，無助於提振美國經濟＊
在經貿方面，習近平指出，中美應該就宏觀經濟政策協調、維護全球產業鏈供應鏈穩定、保
障全球能源和糧食安全等重大問題保持溝通。違背規律搞脫勾斷鏈，無助於提振美國經濟，也將
使世界經濟變得更加脆弱。雙方要推動地區熱點問題撤火降溫，助力世界盡快擺脫新冠疫情，走
出經濟滯脹困局和衰退風險，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。
拜登提到，中國的貿易不公平行為，傷害美國勞工和家庭，但無透露可能採取的行動，拜登
亦有提到北京在南海進行與國際規範秩序相違背的行為，雙方亦交換了俄烏戰事對全球影響的看
法。拜登表示，當今世界正處於一個關鍵時期。美中合作不僅有利於兩國人民，也有利於各國人
民。美方希望同中方保持暢通對話，增進相互了解，避免誤解誤判，尋求在利益交融的領域開展
合作，同時妥善管控分歧。（ｊｔ）
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