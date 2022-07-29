【大國博弈】美國國會通過晶片補貼法案，以應對中國及海外競爭

《經濟通通訊社２９日專訊》美國國會通過晶片補貼法案，向半導體行業提供補貼，以應對

中國及其他外國製造商的競爭。眾議院的投票結果有２４３票支持，１８７票反對，１名民主黨

眾議員棄權。法案獲得２１８名民主黨人及２４名共和黨人支持，將送交白宮，預計總統拜登最

快下周初簽署成為法律。

這項措施醞釀超過一年，參議院去年６月通過１項法案後，在眾議院停滯，兩黨對應否包括

解決氣候變化及中國人權紀錄等問題的條款存在爭議。



＊中方：任何限制打壓都阻擋不了中國發展＊



在北京，外交部發言人趙立堅回應表示，美國如何發展自己是美國自己的事，但不應為中美

正常的科技人文交流合作設置障礙，更不應該剝奪和損害中方正當的發展權益。中美科技合作有

利於雙方共同利益和人類共同進步，搞限制脫勾，只會損人害己。同時，中國堅持把國家和民族

發展放在自己力量的基點上，任何限制打壓都阻擋不了中國科技發展和產業進步的步伐。

上述晶片法案若獲兩院通過，美國將為半導體產業提供逾５２０億美元的補貼和為晶片廠提

供估計價值２４０億美元的投資稅務優惠，吸引半導體廠商在美設廠投資，而且法案禁止受補助

企業於未來１０年在中國或其他不友善的國家內建置新廠，或是擴充先進製程的產能。（ｊｔ）

