【聚焦數據】人行公布次季貸款投向，綠色貸款同比增４０﹒４％

《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行公布２０２２年二季度金融機構貸款投向統計報告，

二季度末，金融機構人民幣各項貸款餘額２０６﹒３５萬億元（人民幣．下同），同比增長

１１﹒２％；上半年人民幣貸款增加１３﹒６８萬億元，同比多增９１９２億元。

報告指，企事業單位貸款持續增長，二季度末，本外幣企事業單位貸款餘額１３４﹒１５萬

億元，同比增長１２﹒６％，增速比上年末高１﹒６個百分點；上半年增加１１﹒５６萬億元，

同比多增２﹒９９萬億元。

２０２２年二季度末，本外幣服務業中長期貸款餘額５３﹒３萬億元，同比增長９％，增速

比上年末低２個百分點；上半年增加３﹒３８萬億元，同比少增４７２１億元。房地產業中長期

貸款餘額同比下降１﹒４％，降幅比上年末擴大０﹒９個百分點。



＊普惠金融領域貸款保持較快增速＊



２０２２年二季度末，人民幣普惠金融領域貸款餘額２９﹒９１萬億元，同比增長

２０﹒８％，比各項貸款高９﹒６個百分點，比上年末低２﹒４個百分點；上半年增加３﹒４１

萬億元，同比多增１５３５億元。

２０２２年二季度末，普惠小微貸款餘額２１﹒９６萬億元，同比增長２３﹒８％，增速比上年

末低３﹒５個百分點。



＊綠色貸款保持高速增長＊



二季度末，本外幣綠色貸款餘額１９﹒５５萬億元，同比增長４０﹒４％，比上年末高

７﹒４個百分點，高於各項貸款增速２９﹒６個百分點，上半年增加３﹒５３萬億元。

分用途看，基礎設施綠色升級產業、清潔能源產業和節能環保產業貸款餘額分別為８﹒８２

、５﹒０４和２﹒６３萬億元，同比分別增長３２﹒２％、４０﹒８％和６２﹒８％。

分行業看，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業綠色貸款餘額５﹒０８萬億元，同比增長

３０﹒８％，上半年增加６０３９億元；交通運輸、倉儲和郵政業綠色貸款餘額４﹒３９萬億元

，同比增長１０﹒３％，上半年增加２６３１億元。



＊涉農貸款增速穩中有升＊



２０２２年二季度末，本外幣涉農貸款餘額４７﹒１萬億元，同比增長１３﹒１％，增速比

上年末高２﹒２個百分點；上半年增加４﹒０７萬億元，同比多增１﹒０５萬億元。

２０２２年二季度末，農村（縣及縣以下）貸款餘額３９﹒２７萬億元，同比增長１３％，

增速比上年末高０﹒９個百分點；上半年增加３﹒２８萬億元，同比多增５３３５億元。農戶貸

款餘額１４﹒３９萬億元，同比增長１１﹒９％，增速比上年末低２﹒１個百分點；上半年增加

９６５２億元，同比少增１０５４億元。農業貸款餘額４﹒９５萬億元，同比增長９﹒２％，增

速比上年末高２﹒１個百分點；上半年增加３８７３億元，同比多增１１９６億元。（ｃｔ）



