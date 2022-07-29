【聚焦數據】人行公布次季貸款投向，綠色貸款同比增４０﹒４％

《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行公布２０２２年二季度金融機構貸款投向統計報告，
二季度末，金融機構人民幣各項貸款餘額２０６﹒３５萬億元（人民幣．下同），同比增長
１１﹒２％；上半年人民幣貸款增加１３﹒６８萬億元，同比多增９１９２億元。
報告指，企事業單位貸款持續增長，二季度末，本外幣企事業單位貸款餘額１３４﹒１５萬
億元，同比增長１２﹒６％，增速比上年末高１﹒６個百分點；上半年增加１１﹒５６萬億元，
同比多增２﹒９９萬億元。
２０２２年二季度末，本外幣服務業中長期貸款餘額５３﹒３萬億元，同比增長９％，增速
比上年末低２個百分點；上半年增加３﹒３８萬億元，同比少增４７２１億元。房地產業中長期
貸款餘額同比下降１﹒４％，降幅比上年末擴大０﹒９個百分點。
＊普惠金融領域貸款保持較快增速＊
２０２２年二季度末，人民幣普惠金融領域貸款餘額２９﹒９１萬億元，同比增長
２０﹒８％，比各項貸款高９﹒６個百分點，比上年末低２﹒４個百分點；上半年增加３﹒４１
萬億元，同比多增１５３５億元。
２０２２年二季度末，普惠小微貸款餘額２１﹒９６萬億元，同比增長２３﹒８％，增速比上年
末低３﹒５個百分點。
＊綠色貸款保持高速增長＊
二季度末，本外幣綠色貸款餘額１９﹒５５萬億元，同比增長４０﹒４％，比上年末高
７﹒４個百分點，高於各項貸款增速２９﹒６個百分點，上半年增加３﹒５３萬億元。
分用途看，基礎設施綠色升級產業、清潔能源產業和節能環保產業貸款餘額分別為８﹒８２
、５﹒０４和２﹒６３萬億元，同比分別增長３２﹒２％、４０﹒８％和６２﹒８％。
分行業看，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業綠色貸款餘額５﹒０８萬億元，同比增長
３０﹒８％，上半年增加６０３９億元；交通運輸、倉儲和郵政業綠色貸款餘額４﹒３９萬億元
，同比增長１０﹒３％，上半年增加２６３１億元。
＊涉農貸款增速穩中有升＊
２０２２年二季度末，本外幣涉農貸款餘額４７﹒１萬億元，同比增長１３﹒１％，增速比
上年末高２﹒２個百分點；上半年增加４﹒０７萬億元，同比多增１﹒０５萬億元。
２０２２年二季度末，農村（縣及縣以下）貸款餘額３９﹒２７萬億元，同比增長１３％，
增速比上年末高０﹒９個百分點；上半年增加３﹒２８萬億元，同比多增５３３５億元。農戶貸
款餘額１４﹒３９萬億元，同比增長１１﹒９％，增速比上年末低２﹒１個百分點；上半年增加
９６５２億元，同比少增１０５４億元。農業貸款餘額４﹒９５萬億元，同比增長９﹒２％，增
速比上年末高２﹒１個百分點；上半年增加３８７３億元，同比多增１１９６億元。（ｃｔ）
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