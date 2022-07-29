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29/07/2022 09:41

【新冠肺炎】成都兩周增逾２百陽性，成華區開啟連續五日全面封控

　　《經濟通通訊社２９日專訊》全國昨日（２８日）新增本土確診及無症狀感染合計４５０宗
，連續第三日下降。不過四川疫情有升溫趨勢，單日新增４５宗本土陽性個案。其中，７月２８
日０－１４時，成都市新增本土確診病例５例，本土無症狀感染者１８例。截至２８日１４時，
７月１５日以來，累計報告本土確診病例１４８宗，本土無症狀感染者６９宗。
　　成都市成華區新冠肺炎疫情防控指揮部最新發布關於全面加強社會面管控的通告。該通告自
２０２２年７月２９日０時起實施，暫定實施５天，後續將根據疫情進展和防控需要作動態調整
。通告提到，府青路街道出現陽性病例的小區實施「足不出戶、上門服務」。沒有出現陽性病例
的小區實施「人不出區、錯峰取物」，小區居民原則上居家，管控期間不再安排外出購買生活物
資。轄區內除府青路街道以外其他區域的小區院落實施封閉式管理，區域內人員非必要不外出，
所有小區院落只保留１個出入口，非本小區居民不得進入小區。在轄區持續開展每日全員核酸檢
測。
　　中共中央政治局稍早召開７月會議指，對疫情防控和經濟社會發展的關係，要綜合看、系統
看、長遠看，特別是要從政治上看、算政治帳。要堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內
防反彈，堅持動態清零，出現了疫情必須立即嚴格防控，該管的要堅決管住，決不能鬆懈厭戰。
（ｗｌ）

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