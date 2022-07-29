【內房困局】金地集團偏軟，子公司擬斥不逾１０億人幣自購公司債

《經濟通通訊社２９日專訊》金地集團（滬：６００３８３）昨日發布公告稱，擬以子公司
深圳市金地建材有限公司為購買主體，按照交易所交易規則，以市場化方式在二級市場購買公司
標的債券，首期規模不超過１０億元（人民幣．下同）。與此同時，公司董事長凌克先生及部分
核心管理人員將按照交易所交易規則，以市場化方式在二級市場繼續購買本公司債券，總規模不
超過２０００萬元。
今年７月中旬，金地集團已足額完成「１７金地０１」和「１７金地０２」兩筆公司債兌付
，合計兌付本息４１﹒６３億元。稍早前，金地集團７月５日完成１５﹒７６億元「１７金地
ＭＴＮ００１」的中期票據本息兌付，以及６月份一筆２﹒５７億美元的美元債償付。上述四筆
公開債，金地集團累計償還約７５億元人民幣。截至目前，集團未見逾期兌付或實質違約的情況
出現。但公開資料顯示，今年下半年，金地集團面臨２億美元的美元債到期，約２７﹒４億元人
民幣的境內債到期，和１０億元公司債達到回售期。
標普稍早發表報告稱，預計２０２２－２０２３年金地集團的合約銷售額將會下滑，未來兩
年的利潤率也將持續受壓。該機構將金地集團及其子公司輝煌商務的評級展望從「穩定」調整至
「負面」。金地集團境內債價格已連續急挫兩日，這或是集團子公司和管理層擬以自有資金購買
公司債券的直接原因。
金地集團股價偏軟，現跌０﹒３％，報１１﹒９２元。（ｗｌ）
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