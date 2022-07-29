【聚焦數據】上半年ＯＤＩ增速放緩至０﹒６％，錄逾５４２億美元

《經濟通通訊社２９日專訊》商務部今日公布，中國１－６月對外非金融類直接投資

（ＯＤＩ）３５１６﹒７億元人民幣，同比增長０﹒８％；折合５４２﹒４億美元，同比增長

０﹒６％。今年首５個月，中國ＯＤＩ為２８７０﹒６億元人民幣，按年增長２﹒３％；折合美

元為４４６億美元，按年增長３％。

期內，流向租賃和商務服務業１７８﹒１億美元，同比增長９﹒５％；流向批發零售業、製

造業、建築業、科學研究和技術服務等領域的投資均呈增長態勢；對「一帶一路」沿線國家非金

融類直接投資１００﹒３億美元，同比增長４﹒７％，佔同期總額的１８﹒５％，較上年同期上

升０﹒７個百分點。

１－６月，對外承包工程完成營業額４５８０億元人民幣，同比增長４﹒２％；折合

７０６﹒４億美元，同比增長４％。新簽合同額６７１５﹒６億人民幣，同比下降６﹒１％；折

合１，０３５﹒８億美元，同比下降６﹒２％。

商務部同日公布，今年１－６月，全國實際使用外資（ＦＤＩ）金額７２３３﹒１億元人民

幣，按可比口徑同比增長１７﹒４％（折合１１２３﹒５億美元，增長２１﹒８％）。（ｗｌ）

