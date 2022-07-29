【聚焦數據】上半年ＯＤＩ增速放緩至０﹒６％，錄逾５４２億美元

《經濟通通訊社２９日專訊》商務部今日公布，中國１－６月對外非金融類直接投資
（ＯＤＩ）３５１６﹒７億元人民幣，同比增長０﹒８％；折合５４２﹒４億美元，同比增長
０﹒６％。今年首５個月，中國ＯＤＩ為２８７０﹒６億元人民幣，按年增長２﹒３％；折合美
元為４４６億美元，按年增長３％。
期內，流向租賃和商務服務業１７８﹒１億美元，同比增長９﹒５％；流向批發零售業、製
造業、建築業、科學研究和技術服務等領域的投資均呈增長態勢；對「一帶一路」沿線國家非金
融類直接投資１００﹒３億美元，同比增長４﹒７％，佔同期總額的１８﹒５％，較上年同期上
升０﹒７個百分點。
１－６月，對外承包工程完成營業額４５８０億元人民幣，同比增長４﹒２％；折合
７０６﹒４億美元，同比增長４％。新簽合同額６７１５﹒６億人民幣，同比下降６﹒１％；折
合１，０３５﹒８億美元，同比下降６﹒２％。
商務部同日公布，今年１－６月，全國實際使用外資（ＦＤＩ）金額７２３３﹒１億元人民
幣，按可比口徑同比增長１７﹒４％（折合１１２３﹒５億美元，增長２１﹒８％）。（ｗｌ）
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