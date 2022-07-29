【上海特寫】疫情考驗在滬外企，市場巨大不言放棄

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》自上海６月１日啟動復工復產已經過去

近兩個月，多數在滬企業外資已實現全面復產。不過，疫情對各個行業造成的影響不盡相同，記

者近日走訪了位於上海莘莊工業區的多家外資企業，有的企業表示今年能夠再度實現增長，有的

卻下調了預期銷售目標，但這些在滬外企普遍表示，對中國市場充滿信心，未來將繼續深耕中國

。

其中，專做建築防水材料的西卡上海滲耐工廠於３月２８日因疫情停產，４月２６日開始

閉環復工，截至５月底已經完全恢復了之前的產能。在生產線全面開啟後，該工廠至目前已交付

了前期所有積壓的訂單，國內訂單恢復到疫情前的正常狀態，出口訂單完成了新西蘭、日本和澳

洲的交付，並正在緊鑼密鼓地處理東南亞其他國家的訂單生產。

西卡（中國）有限公司總裁張燁炯在接受記者採訪時表示，上海工廠在疫情期間因為停工損

失了一些外省市訂單，而且疫情導致的物流不暢對原材料進口及訂單出口都造成影響，今年面臨

的壓力比２０２０年更大。但他認為，中國市場「實在太大」，只要加倍努力，推出更好的產品

，相信到年底仍可以實現原定的銷售目標，實現雙位數增長。

張燁炯又透露，西卡在中國擴張計劃沒有改變，未來將在上海及中西部地區建設新的工廠，

其中上海新建工廠的體量將是現有工廠體量的３至４倍。



＊上半年受打擊，下半年努力追趕＊



來自德國的德樂食品配料（上海）有限公司在今年３月至５月疫情封控期間，銷售額同比銳

減５０％，從上海倉庫發往全國各地的物流受到嚴格限制。幸好在上海莘莊工業園區的支持下，

德樂獲得了疫情期間的特殊運輸通行證，才得以向全國客戶供貨。

復工復產後，德樂上海工廠的生產全面啟動，市場需求有所反彈，德樂亞太區總裁羅曼預計

，今年銷售額可以較去年增長２８％。公司計劃繼續在滬擴張，今年將增加２５％的員工，約

４０人。未來五年，德樂計劃在內地新建兩個工廠，將產能提升一倍，並繼續在滬拓展研發中心

建設。

同樣來自德國的福伊特驅動技術系統（上海）有限公司今年受到疫情影響較為嚴重，目前產

能尚未恢復到疫情前的狀態。由於疫情管控，商務用車和運輸用車需求大大減少，福伊特訂單量

銳減，也因此下調了今年的銷售目標。同時，公司今年亦沒有增聘員工的需求。

即便如此，福伊特仍然對中國市場充滿信心。福伊特驅動交通事業部全球ＣＥＯ華偉廷在接

受採訪時表示，目前形勢正在轉好，下半年有多份新訂單正在陸續洽談和簽訂中，公司對今年年

底預期較為樂觀，希望這一好的景象可以維持到明年。

上海莘莊工業區企業服務部經理施虹在接受採訪時表示，目前莘莊工業區１９７家規上工業

企業、１６２家規上商業企業及１２０家規上服務業均在６月初全面恢復生產秩序，其中外資企

業佔比７６％。規上工業企業產能平均負荷率９０％。上半年，園區共引進外資企業１１家，吸

引合同外資３８２１萬美元，實到外資４４００萬美元，新增外資總部及研發中心３家，經濟發

展的韌性得到檢驗，發展動力依然持續。

