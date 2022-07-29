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29/07/2022 09:36

【人行操作】人行２０億逆回購及５０億ＣＢＳ，本周收水１２０億

　　《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行連續三日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回
購操作，中標利率持平２﹒１０％，今日實現淨回籠１０億元。本周累計淨回籠１２０億元。
　　另外，人行將進行央行票據互換（ＣＢＳ）操作，面額為５０億元，期限３個月，票面利率
２﹒３５％。（ｃｔ）

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