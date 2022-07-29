【俄烏開戰】王毅會見拉夫羅夫，中俄將探索優化上合組織運作

《經濟通通訊社２９日專訊》國務委員兼外長王毅２８日在塔什干出席上海合作組織外長會

期間會見俄羅斯外長拉夫羅夫。雙方積極評價上合組織發展，將共同支持烏茲別克斯坦辦好上合

組織外長理事會會議，共同推動會議取得積極成果，為撒馬爾罕峰會做好各項準備。雙方將探索

優化上合組織運作，有序推進上合組織擴員進程。

王毅指出，面對當前嚴峻複雜的國際形勢，中俄作為兩個大國和聯合國安理會常任理事國，

及時加強戰略溝通，有助於展現中俄全面戰略協作夥伴關係的基本態勢，有助於推進中俄關係的

健康穩定發展，有助於堅持和踐行真正的多邊主義，有助於推動國際秩序朝著公正合理的方向發

展。

據《新華社》引述拉夫羅夫表示，俄中關係經受住國際風雲考驗，充分展現了兩國傳統友好

和戰略互信。俄方願同中方保持密切高層交往，推進各領域務實合作。雙方要持續加強多邊事務

協作，支持聯合國在國際事務中的核心作用，維護基於國際法的國際秩序，支持發展中國家堅持

自主獨立。雙方認為，上合組織匯集了糧食、能源生產和消費大國，有必要加強協調，匯聚共識

，共同為應對全球糧食和能源安全挑戰發揮建設性作用。（ｗｌ）

