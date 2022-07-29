【數據前瞻】機構料７月官方製造業ＰＭＩ續升至５０﹒４創一年高

《經濟通通訊社２９日專訊》國家統計局將於周日（３１日）公布７月官方製造業ＰＭＩ，

７月財新製造業ＰＭＩ亦將於下周一（８月１日）公布。據《路透》綜合２４家分析機構的預估

中值顯示，因穩增長政策效果逐步釋放，疊加防疫政策優化調整後供應鏈、物流等進一步暢通，

７月官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）料在擴張區域進一步升至５０﹒４，創一年最高。６

月該指標因疫情緩和時隔三個月重返榮枯線上至５０﹒２。

另據１４家機構預估中值顯示，財新７月中國製造業ＰＭＩ料微幅回落至５１﹒５；６月

ＰＭＩ大幅反彈至５１﹒７創１３個月高位。



＊仲量聯行：需求仍低迷，通脹壓力逐步攀升＊



光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華稱，目前國內製造業處於擺脫二季度疫情衝擊，進入

加快恢復正常的階段。７月製造業活動有望進一步加快，一方面，國內需求在回暖，國內物流、

產業鏈、供應鏈基本暢通；另一方面是由於生產成本壓力舒緩，近期兩個月能源商品價格高位回

落與國內保供穩價政策措施，此前出台財政、金融、產業等助企紓困措施有效降低了工業製造業

綜合成本。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟亦表示，高頻數據顯示製造業活動擴張步伐較快，預計

７月官方製造業ＰＭＩ將保持在５０上方。不過他指出，新訂單和出口讀數可能顯示中國需求仍

然低迷，需要進一步的政策刺激。主要原材料購進和出廠價格指數將反映出溫和但逐步攀升的通

脹壓力。中小企業的ＰＭＩ和就業指數或將表現不平衡的復甦狀況和持續的就業壓力，從而拖累

拖累收入增長和支出，亦需政策扶持。（ｗｌ）

