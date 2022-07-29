  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/07/2022 14:47

【數據前瞻】機構料７月官方製造業ＰＭＩ續升至５０﹒４創一年高

　　《經濟通通訊社２９日專訊》國家統計局將於周日（３１日）公布７月官方製造業ＰＭＩ，
７月財新製造業ＰＭＩ亦將於下周一（８月１日）公布。據《路透》綜合２４家分析機構的預估
中值顯示，因穩增長政策效果逐步釋放，疊加防疫政策優化調整後供應鏈、物流等進一步暢通，
７月官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）料在擴張區域進一步升至５０﹒４，創一年最高。６
月該指標因疫情緩和時隔三個月重返榮枯線上至５０﹒２。
　　另據１４家機構預估中值顯示，財新７月中國製造業ＰＭＩ料微幅回落至５１﹒５；６月
ＰＭＩ大幅反彈至５１﹒７創１３個月高位。
　
＊仲量聯行：需求仍低迷，通脹壓力逐步攀升＊
　
　　光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華稱，目前國內製造業處於擺脫二季度疫情衝擊，進入
加快恢復正常的階段。７月製造業活動有望進一步加快，一方面，國內需求在回暖，國內物流、
產業鏈、供應鏈基本暢通；另一方面是由於生產成本壓力舒緩，近期兩個月能源商品價格高位回
落與國內保供穩價政策措施，此前出台財政、金融、產業等助企紓困措施有效降低了工業製造業
綜合成本。
　　仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟亦表示，高頻數據顯示製造業活動擴張步伐較快，預計
７月官方製造業ＰＭＩ將保持在５０上方。不過他指出，新訂單和出口讀數可能顯示中國需求仍
然低迷，需要進一步的政策刺激。主要原材料購進和出廠價格指數將反映出溫和但逐步攀升的通
脹壓力。中小企業的ＰＭＩ和就業指數或將表現不平衡的復甦狀況和持續的就業壓力，從而拖累
拖累收入增長和支出，亦需政策扶持。（ｗｌ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS29/07/2022
【FOCUS】中美通話彈舊調 交鋒「建設性」無蹤
人氣文章財經熱話29/07/2022
【8月展望】連敬涵料港股8月受累兩因素　19000點見支持
人氣文章財經熱話29/07/2022
中期盈利倒退惟疫後復甦可期　百勝中國逆市造好
人氣文章財經熱話29/07/2022
《午市前瞻》市場憂慮科網股被逼拆骨風險 太航現價入博財息兼收
人氣文章財經熱話29/07/2022
【阿里螞蟻分家】阿里半日曾瀉6%　溫鋼城解讀影響派止蝕策略
人氣文章中國故事29/07/2022
【上海特寫】疫情考驗在滬外企　市場巨大不言放棄
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金