【ＦＯＣＵＳ】中美通話彈舊調，交鋒「建設性」無蹤

【ＦＯＣＵＳ】一個弱化５﹒５％增長目標，轉向「力爭實現最好結果」；一個ＧＤＰ連續

兩季環比負增長，陷入技術性衰退－－中美兩大經濟體各自逆風當頭，兩國元首時隔４個月於周

四（２８日）晚再通電話，但２小時１７分鐘「深入而坦誠」的交流似並無實質成果。



＊議題主涉三部分，深入探討台灣問題＊



歷史不會重複，但會押韻？１９１４年７月２８日，一戰戰火在歐洲點燃；１０８年後，第

四次台海危機的黑雲隱現天邊之際，中國國家主席習近平昨晚再應約與美國總統拜登通電話。

最值留意的是，今次中國外交部在通話結束後發布的官方聲明，既沒有如去年９月時提及「

為中美關係向前發展創造條件」，也沒有如今年３月時提及「爭取中美關係重返穩定發展的軌道

」，更少了去年１１月視頻會晤後「建設性、富有成效」的正面總結字眼。

據白宮高級官員在通話後的記者會披露，雙方最新通話分為三個主要部分：一，兩國潛在的

合作領域，包括氣候變化、健康安全、打擊毒品等；二，就烏克蘭戰爭及其全球影響交換看法；

三，深入探討台灣問題。



＊「玩火」論去年已現，擺姿態未升級＊



時值美國眾議院議長佩洛西據報將於周五（２９日）開啟亞洲之行，除了到訪日本、韓國、

馬來西亞、新加坡，台灣被列為「暫定（ｔｅｎｔａｔｉｖｅ）」；倘若她真的踏足台灣，將是

自１９９７年以來美國最高級別代表團訪台。

繼解放軍早前聲明「中國軍隊絕不會坐視不管」，習近平昨晚再直告拜登，「玩火必自焚」

，是否意味中美瀕臨就台海議題攤牌？對此，白宮特別在記者會淡化指，習近平早在去年１１月

視頻會晤已有相同表述，顯示實質局勢並未升級。

此外，美國國內主流輿論同顯降溫勸退之意，《華盛頓郵報》最新文章就指，佩洛西應等待

「適當時機（ｗｈｅｎ ｔｈｅ ｔｉｍｅ ｉｓ ｒｉｇｈｔ）」再訪台，暗示不是現在；《

紐約時報》文章明言，佩洛西訪台太危險，「應該推遲，以避免雙方都不願發生的危險對抗」。



＊經濟各自臨強逆風，惟未提關稅事宜＊



事實上，中美現時雙雙面臨國內經濟的嚴峻挑戰，中國中央政治局最新會議，對年初設定的

５﹒５％增長目標已轉向至「力爭實現最好結果」，並強調「全方位守住安全底線」；會議並首

次提出「集中推出一批綠燈投資案例」，讓市場憧憬嚴厲的平台經濟整改已近尾聲。

至於美國，面對首季、次季ＧＤＰ分別環比－１﹒６％、－０﹒９％，但白宮上下企硬拒認

經濟進入衰退，理由是私人消費增長仍為正，而拖累ＧＤＰ的最大因素為庫存投資放緩。

出乎坊間意料，雙方通話後聲明均未涉及關稅事宜，此會否留待兩國元首可能於年底Ｇ２０

峰會面對面會談解決？拭目以待。

