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29/07/2022 07:53

【企業盈喜】嘉宏教育（０１９３５）料中期盈利升３０％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》嘉宏教育（０１９３５）公布，預期截至６月３０日止中期盈
利增約３０％。
　　該集團指，純利上升主因去年９月開始的２０２１╱２０２２學年新招生人數增長，令截至
今年６月３０日止６個月的在校學生人數較去年同期增加，帶動收益及毛利增長，而該集團新招
生人數及在校學生人數逐年增加。
　　該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）

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