【企業盈喜】長安民生物流（０１２９２）料中期盈利升最多３４％

《經濟通通訊社２９日專訊》長安民生物流（０１２９２）公布，預期截至６月３０日止中

期？前溢利介乎２７５０萬至３２５０萬元人民幣，比去年同期增加約１３﹒６５％至

３４﹒３１％。

該集團指，營業收入和除稅前溢利增長主因拓展外部市場，開拓非汽車物流和生態圈業務，

取得一定成效，以及開展技術創新和模式創新，持續開展成本領先工程，加強成本費用控制。

該集團將於８月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）

