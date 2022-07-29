【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒６億人幣，買中海油沽中移動

《經濟通通訊社２９日專訊》昨日（２８日）恒指高開３５點，報２０７０５點。最高升
１０２點報２０７７２點，最低跌１３６點報２０５３３點。恒指收報２０６２２點，跌４７點
或０﹒２３％。
按額度計算，北水全日淨流入１１﹒６億元人民幣，減少１９﹒８％。北水淨買入最多的個
股依次是中國海洋石油（００８８３）、李寧（０２３３１）、華能國際電力股份
（００９０２）；淨賣出最多的依次是中國移動（００９４１）、美團（０３６９０）、藥明生
物（０２２６９）。
主板成交９０１﹒９１億元增加３﹒４％。其中港股通成交１８０﹒６億元，佔總成交
２０％。
＊推動國內油氣增產保供應對外部不確定性＊
國家能源局提出要大力推動油氣相關規劃落地實施，以更大力度增加上游投資。國家能源局
召開２０２２年大力提升油氣勘探開發力度工作推進會。會議上提到，牢牢守住油氣戰略安全底
線，以國內油氣增產保供的確定性，應對外部環境的不確定性。要大力推動油氣相關規劃落地實
施，以更大力度增加上游投資，保障經濟運行和民生需求。
中國海洋石油升１﹒６１％報１０﹒１元，北水淨買入２﹒２億元；李寧升０﹒４５％報
６６﹒４元，北水淨買入１﹒４億元；華能國際電力股份升３﹒５５％報３﹒７９元，北水淨買
入１﹒１億元。
中國移動跌０﹒７１％報４９﹒２５元，北水淨賣出３﹒３億元；美團跌１﹒１％報１８８
元，北水淨賣出１﹒７億元；藥明生物跌１﹒０９％報７６﹒９５元，北水淨賣出１﹒４億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國海洋石油 （００８８３） ２﹒１８
李寧 （０２３３１） １﹒３８
華能國際電力股份 （００９０２） １﹒０５
青島啤酒股份 （００１６８） ０﹒７６
碧桂園 （０２００７） ０﹒７０
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國移動 （００９４１） －３﹒３２
美團 （０３６９０） －１﹒６８
藥明生物 （０２２６９） －１﹒４０
吉利汽車 （００１７５） －１﹒２９
新東方在綫 （０１７９７） －１﹒０５
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