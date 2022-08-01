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01/08/2022 08:57

【大國博弈】佩洛西專機抵新加坡，官方行程未列入台灣

　　《經濟通通訊社１日專訊》美國眾議院議長佩洛西在國內外爭議下展開亞太之行，飛行追蹤
網站顯示，她的軍方行政專機已於周一（１日）清晨４時２１分抵達首站新加坡。根據官方宣布
的行程，她此行包括新加坡、馬來西亞、南韓及日本，但未列入台灣。
　　新加坡政府表示，佩洛西到訪期間會與總統哈莉瑪和總理李顯龍會面。在抵達獅城前，佩洛
西專機曾在夏威夷和關島停留，而近期在南海活動的美國列根號航母則由南海駛向菲律賓海。有
法國傳媒引述消息人士指，佩洛西將於周四（４日）取道菲律賓飛往台灣，並將在台北與台灣的
總統蔡英文會面。
　　佩洛西的美國眾院訪問團成員還包括外交事務委員會主席米克斯（Ｇｒｅｇｏｒｙ　
Ｍｅｅｋｓ）、退伍軍人事務委員會主席高野（Ｍａｒｋ　Ｔａｋａｎｏ）、籌款委員會副主席
德爾貝內（Ｓｕｚａｎ　ＤｅｌＢｅｎｅ）、情報委員會成員兼經濟和消費者政策監督小組委員
會主席克里什內穆爾提（Ｒａｊａ　Ｋｒｉｓｈｎａｍｏｏｒｔｈｉ）、軍事委員會兼外交事務
委員會成員金（Ａｎｄｙ　Ｋｉｍ），早前表示會陪佩洛西訪台的前國務卿篷佩奧暫未現身。
（ｊｆ）

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