【虛幣世界】以太幣被看好，ＥＴＣ過去一周升幅顯著

《經濟通通訊社１日專訊》隨著以太坊區塊鏈進行改革，以太坊經典 （ＥＴＣ） 同樣攀
升，並成為過去一周升幅最大的加密貨幣之一，上周五曾大升三成至４３美元水平，目前則回落
至３６美元水平。以太坊早前進行重大改革，以「權益證明 （ＰｏＳ）」機制取代原本的工作
量證明 （ＰｏＷ），分析指這有機會持續令ＥＴＣ攀升，因為他是以太幣的原始版本，因此可
以確保礦工輕鬆遷移。
據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２３３５５﹒２７元（美元．下同），升０﹒２５％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１６８６﹒２９元，升０﹒４９％；艾達幣報
０﹒５２２１元，升１﹒１６％；瑞波幣報０﹒３８２２元，升０﹒８１％。（ｕｌ）
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