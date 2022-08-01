【內房困局】克而瑞：百強房企７月銷售額環比降２８﹒６％

《經濟通通訊社１日專訊》克而瑞公布的數據顯示，國內百強房企今年７月實現銷售額

５２３１﹒４億元人民幣，環比降２８﹒６％，同比降幅收窄至３９﹒７％。百強房企１－７月

累計銷售額為３５７９６﹒１億元人民幣，同比降幅維持在４９％的較高水平。

克而瑞重點監測的３０城７月成交面積環比轉跌１６％，同比下降３３％，雖然市場降溫，

但未明顯失速。其中，熱點城市熱度不減，尤其是上海、成都，７月成交皆創年內新高。然而，

除熱點城市外，２６個二、三線城市市場再現走弱跡象，成交環比下降２０％，同比下降３８％

。

克而瑞在報告中指出，目前，房地產市場整體需求和購買力透支、行業信心也處在低位，短

期內企業去化壓力仍然較大。下一階段，地方救市政策力度有望繼續加碼，二線及三四線城市或

將全面取消「四限」，壓力城市還將落地財稅刺激、房票安置等政策措施，以刺激居民購房消費

，穩定市場預期。

展望８月，房地產市場有望築底回穩，隨著去年同期基數下調，成交同比跌幅或將有所收窄

。各城市市場仍將繼續分化：上海、杭州、成都等市場熱度慣性延續，成交或將高位保持；救市

政策力度加碼城市，短期成交或將穩中有升；而鄭州、武漢這類停工、斷貸項目較多的城市，短

期市場觀望情緒加重，成交或將轉入下降通道；多數三四線城市市場或將艱難探底，成交或將持

續低位運行，去庫存將是今年市場主旋律。（ｌｃ）

