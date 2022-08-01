【北水炒Ｄ乜】淨流入４２﹒３億人幣，買騰訊沽協鑫科技

《經濟通通訊社１日專訊》今日恒指低開１２９點，報２００２６點。最高升９４點報
２０２５１點，最低跌２７２點報１９８８３點。恒指收報２０１６５點，升９點或０﹒０５％
。
按額度計算，北水全日淨流入４２﹒３億元人民幣，增加４３５﹒６％。北水淨買入最多的
個股依次是騰訊控股（００７００）、恒生中國企業（０２８２８）、吉利汽車（００１７５）
；淨賣出最多的依次是協鑫科技（０３８００）、快手（０１０２４）、泡泡瑪特
（０９９９２）。
主板成交１１４８﹒８５億元減少１１﹒４％。其中港股通成交２５９億元，佔總成交
２２﹒５％。
騰訊控股跌２﹒３５％報２９９﹒６元，北水淨買入１８﹒７億元；恒生中國企業跌
０﹒２％報７０﹒２２元，北水淨買入６﹒２億元；吉利汽車升１２﹒９％報１７﹒５元，北水
淨買入４﹒１億元。
協鑫科技跌２﹒０４％報３﹒３６元，北水淨賣出２﹒７億元；快手升０﹒１９％報
７９﹒１５元，北水淨賣出２﹒５億元；泡泡瑪特跌０﹒６７％報１７﹒８８元，北水淨賣出
１﹒５億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） １８﹒７１
恒生中國企業 （０２８２８） ６﹒２３
吉利汽車 （００１７５） ４﹒１３
金科服務 （０９６６６） １﹒９７
中國移動 （００９４１） １﹒４７
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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協鑫科技 （０３８００） －２﹒６８
快手 （０１０２４） －２﹒４７
泡泡瑪特 （０９９９２） －１﹒４９
藥明生物 （０２２６９） －１﹒３１
理想汽車 （０２０１５） －０﹒６６
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