【北水炒Ｄ乜】淨流入４２﹒３億人幣，買騰訊沽協鑫科技

《經濟通通訊社１日專訊》今日恒指低開１２９點，報２００２６點。最高升９４點報

２０２５１點，最低跌２７２點報１９８８３點。恒指收報２０１６５點，升９點或０﹒０５％

。

按額度計算，北水全日淨流入４２﹒３億元人民幣，增加４３５﹒６％。北水淨買入最多的

個股依次是騰訊控股（００７００）、恒生中國企業（０２８２８）、吉利汽車（００１７５）

；淨賣出最多的依次是協鑫科技（０３８００）、快手（０１０２４）、泡泡瑪特

（０９９９２）。

主板成交１１４８﹒８５億元減少１１﹒４％。其中港股通成交２５９億元，佔總成交

２２﹒５％。

騰訊控股跌２﹒３５％報２９９﹒６元，北水淨買入１８﹒７億元；恒生中國企業跌

０﹒２％報７０﹒２２元，北水淨買入６﹒２億元；吉利汽車升１２﹒９％報１７﹒５元，北水

淨買入４﹒１億元。

協鑫科技跌２﹒０４％報３﹒３６元，北水淨賣出２﹒７億元；快手升０﹒１９％報

７９﹒１５元，北水淨賣出２﹒５億元；泡泡瑪特跌０﹒６７％報１７﹒８８元，北水淨賣出

１﹒５億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

騰訊控股 （００７００） １８﹒７１

恒生中國企業 （０２８２８） ６﹒２３

吉利汽車 （００１７５） ４﹒１３

金科服務 （０９６６６） １﹒９７

中國移動 （００９４１） １﹒４７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

協鑫科技 （０３８００） －２﹒６８

快手 （０１０２４） －２﹒４７

泡泡瑪特 （０９９９２） －１﹒４９

藥明生物 （０２２６９） －１﹒３１

理想汽車 （０２０１５） －０﹒６６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

