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即市新聞

01/08/2022 09:19

【銀色債券】陳茂波：第七批銀債加碼至４５０億，保底息升至４厘

　　《經濟通通訊社１日專訊》財政司司長陳茂波在網誌中表示，即將發行的第七批銀色債券，
發行額將大幅加碼到最多４５０億元，遠高於年初在財政預算案提出的３５０億元下限；保證息
率亦上調到４厘，高於去年的３﹒５厘。金管局將會公布相關詳情。
　
＊難免要再次調低本港全年經濟預測＊
　
　　陳茂波又表示，今天公布的第二季本地生產總值，按季比較是有所改善，但按年比較則仍然
收縮，只是跌幅應較第一季收窄，情況難言理想。考慮到全球以至本港經濟形勢的最新發展，下
月中對本港全年經濟預測進行覆檢時，相信將難免要再次將其調低。
　　他指出，在覆檢本港經濟預測時，會綜合考慮帶動經濟的「三頭馬車」－－即出口、消費和
投資的最新情況。出口方面，由於美歐央行相繼加息，經濟轉趨疲弱，本港出口表現將受到拖累
。事實上，上周剛公布的６月份本港整體出口貨值，就按年下跌了６﹒４％，當中對歐美市場出
口由升轉跌，反映當地經濟轉差對本港出口造成的影響。
　　消費方面，他指在美國大幅加息下，港息有趨升的壓力，將影響港股和物業等資產價格，並
削弱市民消費意欲。下星期開始分期發放的第二階段消費券，可望為本地市道帶來提振作用。
　
＊國際投資峰會為恢復與海外聯繫的標誌性項目＊
　
　　陳茂波又指，正全力籌備１１月舉行的「國際金融領袖投資峰會」，金融界對這次活動充滿
期待，連同同期舉行的香港國際七人欖球賽，這將會是香港受疫情困擾兩年多來，恢復與海外聯
繫的具國際性標誌的實體項目。這些活動將有助激活香港與國際間的聯繫，也有助彰顯香港國際
金融中心的地位。（ｂｉ）

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