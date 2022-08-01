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01/08/2022 12:10

【匯控業績】匯控：不大可能於２０２２年進一步回購股份

　　《經濟通通訊社１日專訊》匯豐控股（００００５）行政總裁祈耀年於業績報告表示，集團
收入前景繼續向好，根據目前市場對環球央行息率的共識，加上繼續預期２０２２年的貸款可達
致中單位數百分率增長，預期２０２２年的淨利息收益將至少達３１０億元（美元．下同），
２０２３年則至少達３７０億元。另外，集團繼續預期２０２２年的預期信貸損失提撥將回復至
平均貸款額３０個基點的正常水平，並確認有可能存在一致經濟前景有進一步惡化的風險。
　
＊不大可能於今年進一步回購股份＊
　
　　集團指，儘管面臨通脹壓力，仍有信心２０２２年的經調整營業支出可維持與２０２１年相
若的水平。集團現時的目標是２０２３年的經調整成本較２０２２年增加約２％，之後亦會維持
嚴格的成本紀律。
　　集團指，透過利潤生成及持續削減風險加權資產等措施，力求於２０２３年上半年將普通股
權一級資本比率維持於１４％至１４﹒５％目標範圍內。
　　儘管集團不大可能於２０２２年進一步回購股份，但於未來數年，預期可將超出執行策略所
需的剩餘資本回饋給股東。出售法國零售銀行業務的預計虧損，料將於２０２２年下半年對集團
的普通股權一級資本比率產生約３０個基點影響。
　
＊目標促成７５００億至１萬億美元可持續發展融資及投資＊
　
　　他稱，集團的目標是在２０３０年或之前提供及促成７５００億至１萬億美元的可持續發展
融資及投資，而截至６月月底，集團自２０１９年以來已累計提供逾１７０８億美元的可持續發
展融資及投資。集團承諾於２０２３年發布首個覆蓋全集團的氣候轉型計劃，按照以科學為本的
目標逐步降低化石燃料融資，並檢討和更新對淨零碳排放至關重要的融資及投資政策。這些切實
行動可以在降低全球排放量方面產生重大效益，有助確保集團繼續在全球氣候領域擔當領導角色
。（ｃｗ）

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