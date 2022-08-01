  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/08/2022 17:30

【夜期時段】即月期指最新報２０１５０點，升１５點，低水１６點

　　《經濟通通訊社１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０１３７點，升２點，低水２９點
，最新報２０１５０點，升１５點，低水１６點，合約成交１１５張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６８７３點，跌１點，低水４點，最新報６８８３點，升９
點，高水６點，合約成交１９６張。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話01/08/2022
匯控業績勝預期兼擬復派季息股價飆半成　渣打績後遭大行唱淡下挫
人氣文章中國故事01/08/2022
《神州經脈》7月官方及財新製造業PMI均遜　A場收漲外資出走
人氣文章專訪01/08/2022
【專訪】陶冬：通脹預期傳染　消費品牌尷尬（有片）
人氣文章FOCUS01/08/2022
【FOCUS】PMI遜預期添逆風 惟入財政權衡觀察期
人氣文章財經熱話01/08/2022
被美列預定摘牌名單兼季績堪憂　阿里曾再插逾半成　趁低吸VS不沾手
人氣文章財經熱話01/08/2022
《午市前瞻》恆指短線料19500有支持，阿里只宜超短線部署
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金