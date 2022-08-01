【夜期時段】即月期指最新報２０１５０點，升１５點，低水１６點

《經濟通通訊社１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０１３７點，升２點，低水２９點

，最新報２０１５０點，升１５點，低水１６點，合約成交１１５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６８７３點，跌１點，低水４點，最新報６８８３點，升９

點，高水６點，合約成交１９６張。

