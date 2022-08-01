【匯控業績】匯控中期列帳基準稅前盈利跌１５％，派息增至９美仙

《經濟通通訊社１日專訊》匯控（００００５）公布，截至今年６月底止，中期列帳基準稅

前盈利９１﹒７６億元（美元．下同），按年跌１５﹒３％，每股基本盈利０﹒４２元，中期派

息增至每股９美仙。

期內，經調整除稅前利潤１０６﹒７３億元，按年跌７﹒４％。平均普通股股東權益回報為

９﹒７％，自去年底以來下跌２﹒２個百分點。（ｂｎ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

