【匯控業績】中期列賬基準收入跌１％，信貸損失淨提撥１１億美元

《經濟通通訊社１日專訊》匯控（００００５）公布，截至今年６月底止，中期列帳基準收

入２５２﹒３６億元（美元．下同），按年跌約１﹒２％，主要是貨幣換算的影響及今年上半年

業務出售計劃的虧損所致。經調整收入增加４％，達到２５７億元，此乃受淨利息收益增加所帶

動，反映利率上升及資產負債增長，以及環球銀行及資本市場業務旗下環球外匯業務的收入大幅

增加。此增幅因財富管理及個人銀行業務旗下制訂保險產品業務受到不利市況影響而被部分抵銷

。

期內，淨利息收益率為１﹒３％，按年升９個基點。單計第二季，集團的淨利息收益率為

１﹒３５％，按季上升９個基點。

此外，列帳基準預期信貸損失錄得１１億元提撥淨額，當中包括８億元的第三級提撥，以及

反映經濟更趨不明朗和通脹加劇的額外準備。有關提撥因與新冠疫情相關的餘下儲備已大部分撥

回而被部分抵銷。相比之下，去年上半年則錄得７億元撥回淨額。

普通股權一級資本比率為１３﹒６％，自去年１２月３１日以來下跌２﹒２個百分點，反映

普通股權一級資本減少１６８億元，當中包括孳息曲線變陡導致金融工具錄得的權益估值虧損

４８億元，以及主要因今年第一季監管變動導致的１３４億元風險加權資產增長。比率下跌的原

因亦包括集團於去年全年業績公布中提及的最多１０億美元股份回購計劃。（ｂｎ）

