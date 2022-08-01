【匯控業績】匯控次季稅前盈利按年跌１％，香港區跌１６％

《經濟通通訊社１日專訊》匯控（００００５）公布截至今年６月底止中期業績。單計第二
季，集團列帳基準除稅前盈利５０﹒１億元（美元．下同），按年跌約１％，按季升２０﹒３％
，經調整除稅前盈利錄５９﹒６７億元，按年升１３﹒４％。
當中，香港區第二季的列帳基準除稅前利潤１４﹒６７億元，按年跌１６％，按季升
４３﹒５％，經調整稅前盈利按年跌１５﹒１％至１５﹒３３億元。（ｂｎ）
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