【匯控業績】匯控：分拆亞洲業務獨立上市帶來負面影響

《經濟通通訊社１日專訊》匯控（００００５）行政總裁祈耀年（Ｎｏｅｌ Ｑｕｉｎｎ）

出席投資者會議表示，在經過討論後，認為分拆亞洲業務獨立上市將有負面影響，或造成重大的

估值損失（ｍａｔｅｒｉａｌ ｖａｌｕａｔｉｏｎ ｌｏｓｓ）當中將要再花３至５年進行重

組，或耗費數十億美元，認為現時最佳提升回報方法為專注執行早前所定下的策略。

祈耀年認為，集團已經從當前戰略的執行中看到了強勁的增長，亦非常關注在亞洲的增長機

會，其商業銀行業務在香港有非常強勁的增長，亦正在向亞洲部署愈來愈多的資本。未來集團將

繼續把其投資組合的焦點專注於其具有競爭優勢的領域，即是與國際連接

（ｉｎｔｅｎｒａｔｉｏｎａｌ ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ）。

被問及集團與內地商業房地產相關的預期信貸損失，祈耀年表示，形容今年上半年預期信貸

損失情況正面，但相關經濟情況仍然具有不確定性，認為對今年下半年有更高的撥備指引是適當

的，料相關的經濟情況或會惡化，認為現時較為保守是好事。



＊料明年上半年ＣＥＴ１將重返１４％至１４﹒５％＊



匯控財務總監邵偉信（Ｅｗｅｎ Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ）表示，直至集團的普通股權一級資

本比率（ＣＥＴ１ Ｒａｔｉｏ）回到１４％－１４﹒５％前，也不應預期匯控會進行股份回購

，指在第三季其上述比率或會更低，料今年或貼近１４％水平，而預期在明年上半年該比率將重

返１４％－１４﹒５％。

邵偉信指出，集團的投資組合中有約１２％到按揭貸款上限的約束，而由於上個月的走勢，

預期在未來幾個月，其投資組合中的相關走勢或會大幅走高，在過去２０年，最佳貸款利率與最

佳儲蓄利率保持一致，若集團希望同時改變最佳貸款利率和最佳儲蓄利率，將對集團在經濟上造

成負面影響，集團擁有較大的存款盈餘。（ｂｎ）

