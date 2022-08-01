【匯控業績】匯控料下半年香港業務強勁復甦，期待明天與股東交流

《經濟通通訊社１日專訊》早前代表匯控（００００５）約５００名小股東的西貢區議員方
國珊，近日去信匯控大股東中國平安（０２３１８）指，平保應在匯控董事局取得兩至三個代表
席位。匯控行政總裁祈耀年（Ｎｏｅｌ Ｑｕｉｎｎ）表示，在董事會席位上，集團考慮了許多
不同的因素，其中之一是潛在的利益衝突，又指平保在商業模式或地域上均與匯控有所重疊，同
時在保險及銀行方面的業務模式與匯豐亦重疊，有觀點認為這樣或存在利益衝突。他對現時集團
董事會的組成非常滿意，又指期待明天與股東交流。
匯控財務總監邵偉信（Ｅｗｅｎ Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ）表示，集團在中國商業房地產市場
的敞口約２００億美元，集團最關注的投資組合為其離岸投資組合，當中涉及約１２０億美元，
現時集團針對該投資組合作出約１０億美元的撥備，預期今年下半年將為上述組合作出更多預期
信貸損失，目前中國在住宅銷售方面的宏觀數據仍然非常疲弱。
邵偉信指出，預期下半年香港核心經濟將錄強勁復甦，而集團旗下的香港分行亦在過去數月
重開，認為現時本港的經濟活動正在健康恢復，料香港業務強勁復甦，並預期英國經濟會繼續做
好，而集團的英國業務亦錄得非常好的增長，但預期環球經濟將會放緩，集團將繼續密切關注相
關情況的發展。（ｂｎ）
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