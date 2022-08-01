  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/08/2022 17:36

【匯控業績】匯控料下半年香港業務強勁復甦，期待明天與股東交流

　　《經濟通通訊社１日專訊》早前代表匯控（００００５）約５００名小股東的西貢區議員方
國珊，近日去信匯控大股東中國平安（０２３１８）指，平保應在匯控董事局取得兩至三個代表
席位。匯控行政總裁祈耀年（Ｎｏｅｌ　Ｑｕｉｎｎ）表示，在董事會席位上，集團考慮了許多
不同的因素，其中之一是潛在的利益衝突，又指平保在商業模式或地域上均與匯控有所重疊，同
時在保險及銀行方面的業務模式與匯豐亦重疊，有觀點認為這樣或存在利益衝突。他對現時集團
董事會的組成非常滿意，又指期待明天與股東交流。
　　匯控財務總監邵偉信（Ｅｗｅｎ　Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ）表示，集團在中國商業房地產市場
的敞口約２００億美元，集團最關注的投資組合為其離岸投資組合，當中涉及約１２０億美元，
現時集團針對該投資組合作出約１０億美元的撥備，預期今年下半年將為上述組合作出更多預期
信貸損失，目前中國在住宅銷售方面的宏觀數據仍然非常疲弱。
　　邵偉信指出，預期下半年香港核心經濟將錄強勁復甦，而集團旗下的香港分行亦在過去數月
重開，認為現時本港的經濟活動正在健康恢復，料香港業務強勁復甦，並預期英國經濟會繼續做
好，而集團的英國業務亦錄得非常好的增長，但預期環球經濟將會放緩，集團將繼續密切關注相
關情況的發展。（ｂｎ）
　
　

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話01/08/2022
匯控業績勝預期兼擬復派季息　大行齊唱好股價飆半成
人氣文章中國故事01/08/2022
《神州經脈》7月官方及財新製造業PMI均遜　A場收漲外資出走
人氣文章專訪01/08/2022
【專訪】陶冬：通脹預期傳染　消費品牌尷尬（有片）
人氣文章FOCUS01/08/2022
【FOCUS】PMI遜預期添逆風 惟入財政權衡觀察期
人氣文章財經熱話01/08/2022
被美列預定摘牌名單兼季績堪憂　阿里曾再插逾半成　趁低吸VS不沾手
人氣文章財經熱話01/08/2022
《午市前瞻》恆指短線料19500有支持，阿里只宜超短線部署
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金