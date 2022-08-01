【企業盈警】大明國際（０１０９０）料中期淨利潤跌逾５０％

《經濟通通訊社１日專訊》大明國際（０１０９０）發盈警，預期上半年淨利潤按年大幅減
少超過 ５０％。
該集團指，淨利潤的預期減少主要是由於期內疫情的不利影響令集團生產效率下降；由於疫
情及市場環境對煉鋼廠的業務造成影響，因此集團從煉鋼廠收到相關補貼滯後；及鋼材市場價格
於本期間下降。（ａｃ）
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