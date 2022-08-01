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01/08/2022 10:05

【新冠肺炎】１１月復辦七人欖球賽，欖總為海外球員租指定酒店

　　《經濟通通訊社１日專訊》香港國際７人欖球賽將於今年１１月４至６日復辦，是疫情以來
首次。選委會界別立法會議員林琳在電台節目表示，欖總將租用一間指定酒店，讓海外來港的球
員入住，賽前會安排專車，接載球員到指定地點進行訓練和往返大球場，減少他們與社區的接觸

　　林琳又指，球員需每日做核酸檢測，賽事的座位安排預料會跟隨康文署規定的８５％入座率
上限，欖總稍後會交代詳情。（ｈｙ）

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